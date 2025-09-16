نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينهي كافة الترتيبات اللازمة لإنعقاد الجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت إدارة النادي الأهلي على الإنتهاء اليوم الثلاثاء من كافة الترتيبات اللازمة قبل اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر الجاري، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي،

وقامت إدارة النادي بتعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة في مقر النادي بالجزيرة لمعرفة رقم اللجنة لكل عضو، والتحرك في مسارات محددة لمنع التكدس مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية

كما خصصت إدراة الأهلي نقاط استعلام داخل المقر الجزيرة لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة بعملية التصويت أو التنظيم، مع تطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان فضلا عن اعداد كتيبًا يتضمن جميع التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي.

كما جه النادي الأهلي عدة رسائل عبر الموبايل لأعضاء الجمعية العمومية يدعوهم ضرورة الحضور يوم الجمعة المقبل؛ للمشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. وهو أمر لا يستغرق من الوقت سوى خمس دقائق فقط. ومن حق العضو أن يغادر بعدها دون الانتظار لنهاية الاجتماع.

كذلك وفرت ادارة الأهلي سيارات جولف لنقل الأعضاء بين بوابات النادي وأماكن التصويت، لتجنب أي مشقة في التنقل، وتأجير جراجات الأوبرا والمعلمين وحي غرب بجوار النادي لخدمة الأعضاء مجانًا طوال فترة انعقاد الجمعية.