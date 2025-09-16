نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن التعاقد مع مريم ثروت لتدعيم فريق الكرة الطائرة سيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع مريم ثروت، لاعبة الأهلي السابقة، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات".

ووقعت مريم عقود انضمامها في حضور نيره الأحمر، عضو مجلس الإدارة، بعد الاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد.

وتجيد مريم ثروت اللعب في مركز المُعد، وتُعد إضافة قوية للفريق بما تمتلكه من إمكانيات فنية ومهارات مميزة.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة الزمالك لتدعيم الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.