نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استعد الأهلي للجمعية العمومية المصيرية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الأهلي استعداداته لعقد الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" يوم الجمعة المقبل لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، والتي يأمل الأهلي خلالها في حضور العدد القانوني للأعضاء من أجل الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحته، للإبقاء عليها كلائحة للنظام الأساسي للنادي والعمل بها مستقبلًا بعيدًا عن اللائحة الاسترشادية لوزارة الشباب والرياضة، وفي سبيل ذلك فقد اتخذ الأهلي مجموعة من التدابير والاستعدادات الخاصة لجمعيته العمومية.

أعد الأهلي كتيبًا يتضمن جميع التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي وتم توزيعه على أعضاء النادي في جميع مقراته الأربعة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة بهدف إطلاعهم بشكل كامل على تفاصيل تلك التعديلات قبل انعقاد الجمعية العمومية صباح الجمعة.

وحرصًا من الأهلي على توفير أقصى درجات الشفافية والتنظيم الدقيق وتيسير إجراءات التصويت على أعضائه فقد تم الاتفاق مع الجهة الإدارة على توفير إشراف قضائي كامل على عملية التصويت، لكي يخرج "الاجتماع الخاص" في أفضل صورة ممكنة تعبر عن قيمة الأهلي.

وأكد الأهلي كذلك أنه سيقوم بتوفير حزمة من الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية أثناء عملية التصويت، لضمان راحتهم وتسهيل مشاركتهم في عملية التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، تشمل تعليق كشوف العضوية في أماكن بارزة للتيسير عليهم ومعرفة رقم اللجنة لكل عضو، وتخصيص نقاط استعلام داخل مقر النادي لتقديم المساعدة والرد على أي استفسارات خاصة بعملية التصويت، وتوفير أوتوبيسات لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى المقر الرئيسي في الجزيرة، وكذلك توفير سيارات الجولف لنقل الأعضاء إلى مقر بين بوابات النادي وأماكن التصويت، فضلًا عن تأجير جراچات الأوبرا ومستشفى المعلمين وحي غرب بجوار النادي لخدمة الأعضاء طوال فترة انعقاد الجمعية العمومية مجانًا، وحرص الأهلي كذلك على عمل ترتيبات خاصة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير كراسي متحركة لنقلهم إلى لجان التصويت دون أي مشقة.

وأكد النادي الأهلي أن عملية التصويت لن تستغرق سوى خمس دقائق فقط، ومن حق العضو أن يغادر بعدها مباشرة دون الانتظار لموعد انتهاء الجمعية العمومية خاصة وأنه لن تكون هناك أي بنود لمناقشتها، بل تقام الجمعية العمومية فقط من أجل التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وفي ذات السياق حرص النادي على توجيه رئاسل نصية عبر الـ "موبايل" لأعضاء الجمعية العمومية يدعوهم بضرورة الحضور يوم الجمعة والتصويت على تعديلات اللائحة.

ووجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رسالة لأعضاء الأهلي ناشدهم فيها بضرورة الحرص على حضور "الاجتماع الخاص" للجمعية العمومية، من أجل الحفاظ على مستقبل واستقرار الأهلي مؤكدًا على ثقته الكبيرة في أعضاء الأهلي الذين لم يتأخروا يومًا عن تلبية نداء ناديهم، خاصة وأن الحضور هذه المرة يمثل أهمية كبرى في رسم مستقبل النادي واعتماد لائحته الخاصة، وأكد أنه سيكون في مقدمة الحضور لكي يشارك أعضاء النادي في هذا اليوم الفارق.