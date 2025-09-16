الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة أرسنال ضد أتلتيك بلباو من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من محبي كرة القدم حيث تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى ملعب سان ماميس في إسبانيا، حيث يستضيف أتلتيك بلباو فريق أرسنال الإنجليزي في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025 – 2026 حيث المباراة تحمل طابعاً خاصاً، إذ يسعى أرسنال لتأكيد طموحاته الأوروبية بعد بلوغه نصف النهائي الموسم الماضي، بينما يأمل بلباو في العودة بقوة إلى البطولة القارية بعد غياب طويل.

arsenal vs athletic bilbao..القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا 2025

هناك مجموعة من التساؤلات حول القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا 2025 كما موعد المباراة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة والرياض كما الساعة 8:45 مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط كما القنوات الناقلة حيث من المتوقع أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع متابعة استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

التشكيلة المتوقعة أتلتيك بلباو ضد أرسنال