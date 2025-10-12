ناديا مسقط والسيب يضعان قدما فـي نهائي دوري الناشئين لكرة اليد

بعد فوزهما فـي جولة الذهاب على نزوى وأهلي سداب

تصويرـ عمار المسافر :

قطع ناديا مسقط حامل اللقب والسيب شوطا كبيرا نحو التأهل الى المباراة النهائية لدوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2025/‏2026 م بعد فوزهم يوم امس الأول في مرحلة الذهاب بالدور نصف النهائي ففي المباراة الأولى التي جرت على أرض الصالة الرياضية بمجمع نزوى الرياضي تمكن نادي مسقط من خطف فوز صعب ومثير على نادي نزوى بنتيجة 23/‏21 في مباراة كانت متقاربة بين الطرفين حيث دخل كلا الفريقين اللقاء بهدف واضح هو تحقيق الفوز لوضع قدم في النهائي وانتهى الشوط الأول بالتعادل 11/‏11 مما يعكس الندية الكبيرة بين الطرفين وفي الشوط الثاني تصاعدت الإثارة مع استمرار التنافس الشديد حيث بذل كل فريق جهوداً مضاعفة لكسر التعادل وفي النهاية نجح مسقط في حسم المباراة لصالحه بنتيجة 23/‏21 مستفيداً من تركيز لاعبيه العالي ودقته في التسديد في دقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي السيب فقد أظهر نادي السيب تفوقاً واضحاً على نادي أهلي سداب محققاً فوزاً مريحاً بنتيجة 26/‏17 واستطاع السيب من فرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية وأنهى الشوط الأول بتقدم مريح بنتيجة 14/‏9 وفي الشوط الثاني واصل السيب أداءه القوي مستغلاً خبرته وإمكانيات لاعبيه البدنية والفنية ليوسع الفارق ويحسم المباراة لصالحه بنتيجة نهائية 26/‏17 معززاً موقفه قبل مباراة الإياب.

وستقام مباريات الإياب يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري حيث تستضيف صالة نادي السيب المباراتين الأولى تجمع مسقط مع نزوى في الساعة الرابعة عصرا تليها المباراة الثانية أهلي سداب مع السيب في الساعة السادسة مساء والفائز من المباراتين يتأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 29 اكتوبر الجاري بالصالة الرئسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والخاسران يلعبان على المركزين الثالث والرابع حيث يتوقع أن تشهد مباريات الاياب منافسة قوية بين الفرق الأربعة التي تسعى جميعها لخطف بطاقة التأهل إلى النهائي.