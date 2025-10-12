منتخبنا يخسر أمام نظيره الإماراتي في تصفيات الملحق الاسيوي



خسر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الإماراتي بهدف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في إطار الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

واستهل منتخبنا المباراة بقوة وفي الدقيقة 12 تقدم علي البوسعيدي من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية متقنة استقبلها بشكل رائع المدافع أمجد الحارثي ثم أطلق تسديدة مباغتة اصطدمت بقدم قلب الدفاع كوامي أوتون ثم سكنت شباك حارس المنتخب الإماراتي خالد عيسى معلنة هدف التقدم العُماني.

وفي الدقيقة 72 ازدادت الإثارة في المباراة بعد أن احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي إلا أنه عاد وألغاها قبل أن تلعب مباشرة عقب العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 76 تمكن ماركوس ميلوني من إحراز هدف التعادل للمنتخب الإماراتي من ضربة رأس رائعة إثر كرة عرضية متقنة جاءته من علي صالح.

وفي الدقيقة 83 تمكن كايو كانيدو من إدراك الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي.

وحصد المنتخب الإماراتي بذلك ثلاث نقاط فأصبح في المركز الأول قبل مواجهته القادمة أمام المنتخب القطري والتي يكفي الأبيض الإماراتي خلالها التعادل من أجل حسم تأهله إلى المونديال القادم والذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

من جانبه تجمد رصيد منتخبنا عند نقطة وحيدة حققها بعد التعادل مع المنتخب القطري في الجولة الأولى.

