اللجنة العمانية للرياضات الجوية تختتم تمرين «العبور الجوي» للطيران الشراعي

85 طيارا يحلقون بين «ضباب» و«قلهات»

اختتمت اللجنة العُمانية للرياضات الجوية تمرين العبور الجوي (الكروس كانتري) للطيران الشراعي، والذي نُظِّم ضمن خطتها التطويرية لتعزيز قدرات الطيارين العُمانيين، بمشاركة 85 طيارًا من مختلف الفرق الرياضية المنتسبة للجنة، حيث انطلق التمرين من منطقة «ضباب» بولاية قريات إلى منطقة «قلهات» بولاية صور، قاطعًا مسافة تقارب 120 كيلومترًا، مرورًا بعدد من المواقع الساحلية والطبيعية الخلابة.

وشهد ختام التمرين الذي استمر نحو أربع ساعات ونصف، برعاية أحمد بن عبدالله البلوشي، عضو المجلس البلدي بولاية قريات، وحضور الدكتور أحمد بن زاهر العلوي، رئيس اللجنة العُمانية للرياضات الجوية، وعدد من أعضاء اللجنة والمشاركين.

وجاءت الانطلاقة في تمام الساعة السابعة صباحًا من منطقة ضباب، حيث حلّق المشاركون فوق مواقع سياحية متميزة مثل وادي شاب وطيوي، قبل أن يهبطوا في منطقة قلهات لإعادة التزود بالوقود والانطلاق مجددًا باتجاه نقطة البداية، وقد عبّر الطيارون عن إعجابهم الشديد بالمناظر الطبيعية المتنوعة التي مروا بها، مشيدين بالأجواء المثالية التي صاحبت الرحلة.

أبعاد سياحية وثقافية

وقال الدكتور أحمد بن زاهر العلوي إن التمرين يأتي ضمن جهود اللجنة لرفع كفاءة الطيارين، وتعزيز ثقافة السلامة والانضباط الجوي، مضيفًا أن رياضة الكروس كانتري تُعد من الرياضات الجوية الراقية التي تجمع بين المهارة، والتخطيط، وروح المغامرة، معتمدين على التيارات الهوائية وأجهزة الملاحة الحديثة لقطع المسافات.

وأشار إلى أن اختيار مسار ضباب ـ قلهات لم يكن عشوائيًا، بل جاء بناءً على اعتبارات فنية وسياحية وتنظيمية، مؤكدًا أن تنوع التضاريس واعتدال الأحوال الجوية جعله مثاليًا لمثل هذه الفعاليات. وأضاف أن منطقة قلهات، المُدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، تُضفي على التمرين بُعدًا ثقافيًا وسياحيًا يعزز الترويج للسلطنة كوجهة للرياضات الجوية.

تعزيز السياحة الداخلية

من جهته، أكد أحمد البلوشي، راعي المناسبة، أن الفعالية ساهمت في تنشيط الحركة السياحية في ولايتي قريات وصور، وسلّطت الضوء على الإمكانات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها المناطق التي مر بها التمرين. كما أعلن عن استعداد ولاية قريات لاحتضان فعاليات «ليالي مسقط» في يناير 2026، والتي ستتضمن فعاليات جوية بمشاركة اللجنة العُمانية للرياضات التقليدية، وعلى رأسها الطيران الشراعي.

دعم مؤسسي وشراكات فاعلة

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الجهات الداعمة والمشاركين، كما أُعلنت نتيجة مسابقة لأفضل ثلاثة مقاطع فيديو وثّقت التمرين، سيتم الإعلان عن نتائجها لاحقًا، بالإضافة إلى سحب جوائز مقدمة من مركز الشرق الأوسط للرياضات الجوية وشركة «سكاي سفاري». وأكد الدكتور العلوي أن اللجنة ماضية في تنفيذ برامجها التطويرية ونشر ثقافة الرياضات الجوية عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تبرز المقومات الطبيعية للسلطنة وتفتح آفاقًا جديدة في السياحة الجوية.

من جانبه، أوضح حسين بن عيسى الفيروز، عضو اللجنة، أن التمرين يُعد أول تمرين رسمي يجمع جميع الفرق المنتسبة للجنة، مشيدًا بالنجاح التنظيمي والمستوى الفني، وداعيًا مؤسسات القطاع الخاص إلى دعم هذا النوع من الرياضات، لما لها من أهمية سياحية وشعبية، إضافة إلى كونها آمنة وجاذبة لفئات واسعة من الجمهور.