طبيب الأهلي: الفحوصات أثبتت إصابة إمام عاشور بعدوى فيروسية.. وإجراء وقائي للفريق

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس A».

وأوضح جاب الله أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن تواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

وأشار طبيب الأهلي إلى أنه تم اتخاذ إجراء وقائي صباح أمس الأحد قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها جميعًا سلبية.