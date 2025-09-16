نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو يُصاب بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.. هل يلحق بالقمة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق، والتي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

اللاعب بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه.

طبيب الأهلي: الفحوصات أثبتت إصابة إمام عاشور بعدوى فيروسية.. وإجراء وقائي للفريق

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس A».

وأوضح جاب الله أن اللاعب حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن تواجده بالمستشفى لمزيد من الاطمئنان، على أن يتم تحديد برنامج علاجي خاص لتنفيذه خلال الأيام القادمة.

وأشار طبيب الأهلي إلى أنه تم اتخاذ إجراء وقائي صباح أمس الأحد قبل ظهور نتيجة تحاليل إمام عاشور، حيث خضع جميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبون لفحوصات شاملة، وجاءت نتائجها جميعًا سلبية.