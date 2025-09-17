نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة أرنولد ومدة غيابه المتوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عبر بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، عن التشخيص الطبي للإصابة التي تعرض لها النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، خلال مواجهة فريقه أمام أولمبيك مارسيليا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، تعرض أرنولد لإصابة قوية أجبرته على مغادرة أرضية الملعب مبكرًا، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني والجماهير المدريدية، خاصة وأن اللاعب يُعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب.

بيان ريال مدريد حول إصابة أرنولد

وجاء في البيان الطبي للنادي: "بعد الفحوصات الطبية الدقيقة التي أجريت للاعب ترينت ألكسندر أرنولد من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، تبيّن أن اللاعب يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى."

ورغم وضوح التشخيص، إلا أن إدارة ريال مدريد فضّلت عدم تحديد مدة الغياب بشكل رسمي، تاركة الأمر لتقدير الجهاز الطبي وتطور حالة اللاعب خلال الفترة المقبلة.

التقارير الصحفية تكشف مدة الغياب

وبحسب مصادر صحفية إسبانية وإنجليزية متطابقة، فإن أرنولد، البالغ من العمر 26 عامًا، سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع، وهو ما يعني غيابه عن عدد كبير من المواجهات الحاسمة سواء في الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا.

ضربة قوية لريال مدريد قبل الديربي

تُعد إصابة أرنولد بمثابة ضربة موجعة لريال مدريد، خاصة وأنها تأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يقترب الفريق من خوض سلسلة مباريات قوية ومصيرية، أبرزها ديربي مدريد أمام الجار أتلتيكو، المقرر إقامته في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

إلى جانب ذلك، سيضطر الجهاز الفني إلى البحث عن بدائل مناسبة لتعويض غياب النجم الإنجليزي، سواء بالاعتماد على أحد العناصر الشابة، أو بإعادة توظيف بعض اللاعبين لسد هذه الثغرة في خط الدفاع.