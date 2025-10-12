نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الصليب الأحمر: البحث عن المفقودين في غزة يمثل التحدي الأكبر لفرقنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدكتور هشام مهنا، اليوم الأحد، أن البحث عن المفقودين في قطاع غزة يمثل أكبر تحدٍ إنساني تواجهه فرق الصليب الأحمر في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن المنظمة سجلت حتى الآن أكثر من 14 ألفًا و500 حالة بحث عبر خطوطها المباشرة.

وأوضح مهنا، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن عمليات انتشال الجثامين ولم شمل العائلات تواجه صعوبات هائلة بسبب الدمار الواسع في القطاع ونقص الإمكانيات، مؤكدًا أن فرق الصليب الأحمر تعمل على تقديم الدعم التقني والخبرات اللازمة للسلطات المحلية في مجالات الطب الشرعي والتعامل مع الرفات البشري بما يليق بالكرامة الإنسانية.

عوائق ميدانية تعرقل عمل الفرق الإنسانية

وأشار متحدث الصليب الأحمر إلى أن المنظمة ما زالت تتلقى طلبات يومية من المدنيين للإبلاغ عن فقدان أقاربهم، في ظل صعوبة تحديد أماكنهم أو مصيرهم بسبب استمرار العمليات العسكرية وتدمير البنية التحتية.

وأضاف أن نحو 85% من مناطق قطاع غزة تقع إما تحت سيطرة عسكرية لقوات الاحتلال أو ضمن أوامر إخلاء قسرية، ما يجعل من الصعب على فرق الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الوصول إلى المناطق المنكوبة لتقديم المساعدات أو البحث عن المفقودين.

الصليب الأحمر: التزام إنساني رغم المخاطر

وشدد مهنا على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل عملها رغم المخاطر الميدانية الجسيمة، مضيفًا أن المنظمة لن تتخلى عن واجبها الإنساني في دعم المدنيين المتضررين من الحرب في غزة.

كما دعا إلى ضمان وصول آمن للعاملين في المجال الإنساني، حتى يتمكنوا من أداء مهامهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة السكان.