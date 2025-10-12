صحف إسبانية : قمة شرم الشيخ تعيد التأكيد على دور مصر المحورى فى أزمة غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 09:32 صباحاً -

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سيكون من بين القادة الحاضرين فى القمة ، مشيرة إلى أن مشاركته تأتى تأكيدا على التزام مدريد والاتحاد الأوروبى بدعم الحلول الدبلوماسية فى الشرق الأوسط وتعزيز مسار السلام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية في مدريد قولها إن سانتشيز سيشارك بصفته ممثلاً للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى نجاح القمة في مصر وإمكانية بناء سلام دائم وعادل يضمن حقوق الفلسطينيين ويحقق الأمن للإسرائيليين.

أما صحيفة لابانجورديا الإسبانية فقد وصفت القمة بـ "التاريخية" ولحظة مفصلية فى تاريخ المنطقة ، مشيرة إلى أن استضافت مصر للقمة تعيد التأكيد على دور مصر المحورى فى الوساطة بين الأطراف المتنازعة ، مضيفة أن سانتشيز سيحمل فى كلمته رسالة دعم من الاتحاد الأوروبى لإعادة إعمار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وقالت صحيفة الموندو الإسبانية إن مشاركة سانشيز فى قمة شرم الشيخ تعكس رغبة إسبانيا فى تعزيز حضورها فى ملفات الشرق الأوسط ، مشيرة إلى أن مدريد كانت من أوئل العواصم الأوروبية التى رحبت بالاتفاق المبدئى لوقف إطلاق النار الذى أعلن قبل أيام ، والذى تم التوصل إليه بوساطة مصرية ورعاية أمريكية.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية أن تشهد القمة، التي يشارك فيها أيضاً قادة من أوروبا والشرق الأوسط، إعلاناً مشتركاً لخطة إعادة إعمار غزة خلال ثلاث سنوات، بمشاركة مالية أوروبية وخليجية، إلى جانب إنشاء آلية مراقبة دولية لضمان تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض.