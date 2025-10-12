نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية من معبري كرم أبو سالم والعوجة إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت، صباح اليوم الأحد، 400 شاحنة مساعدات إنسانية في أكبر قافلة إغاثية يتم إدخالها إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب قبل عامين، وذلك عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة، متجهة إلى داخل القطاع لدعم المدنيين المتضررين.

وتحمل القافلة آلاف الأطنان من المستلزمات الحياتية الأساسية، من بينها شاحنات وقود ومواد غذائية وإغاثية، إلى جانب أدوية ومستلزمات طبية لتعزيز قدرات القطاع الصحي في غزة الذي يعاني من نقص حاد في الموارد منذ بدء الحرب.

90% من المساعدات الإنسانية مصدرها مصر

ووفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية، فإن 90% من إجمالي المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة مصرية المصدر، وتشمل مواد تموينية ومؤن ضرورية سيتم توزيعها على المخيمات ومراكز الإيواء المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.

وتأتي هذه القافلة ضمن الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الدولية لإعادة الاستقرار وتقديم الإغاثة العاجلة للمدنيين المتضررين.

دعم إنساني متواصل رغم التحديات

يُذكر أن مصر تواصل دورها المحوري في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معابرها الحدودية، رغم الظروف الأمنية الصعبة واستمرار الأوضاع الميدانية غير المستقرة في المنطقة.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار التنسيق المصري مع المنظمات الدولية لضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها، في إطار التزام إنساني وسياسي ثابت تجاه القضية الفلسطينية.