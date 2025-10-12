نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحف قطرية: قمة شرم الشيخ تمثل بارقة أمل لإنهاء معاناة الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت الصحف القطرية الصادرة اليوم الأحد الضوء على قمة شرم الشيخ المقررة غدًا الإثنين، والتي تُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة دولية واسعة.

ومن المقرر أن تشهد القمة التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب بحث الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى من الاتفاق، الهادف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع.

إشادة بالدور القطري في التوصل إلى الاتفاق

وأكدت الصحف القطرية أن دولة قطر لعبت دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف، ما ساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي وصفته بـ "بارقة الأمل" لإنهاء معاناة الفلسطينيين والمحتجزين.

وشددت الافتتاحيات على أن نجاح الاتفاق مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لضمان التنفيذ الكامل لبنوده وتحقيق سلام دائم يعالج جذور الصراع.

صحيفة الوطن: “وقف الحرب لحظة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية”

وفي افتتاحيتها بعنوان "تثبيت وقف إطلاق النار"، قالت صحيفة الوطن القطرية إن الجهود المصرية تتواصل لإتمام الترتيبات الخاصة بعقد القمة، التي تمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء الحرب.

وأضافت أن وقف إطلاق النار في غزة يفتح الطريق أمام سلام دائم، موضحة أن “الأهم الآن هو التطبيق الفعلي لبنود الاتفاق الذي أوقف المجزرة المستمرة منذ عامين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن لحظة وقف الحرب وعودة أهالي غزة إلى ديارهم تمثل “مشهدًا تاريخيًا”، حيث امتلأت شوارع القطاع، وخاصة شارع الرشيد، بالطوابير العائدة بعد سنوات من النزوح والمعاناة.

دعوة لاستثمار الزخم الدولي لصالح حل الدولتين

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن “الاتفاق مهم، لكنه ليس النهاية”، داعية إلى البناء على هذا الزخم الدولي المتزايد لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق حل الدولتين كخيار استراتيجي يضمن الاستقرار الدائم في المنطقة.



وأوضحت أن “العالم، وخاصة أوروبا وبريطانيا وفرنسا، بات أكثر اقتناعًا بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يكفل للفلسطينيين الحرية والأمن والحياة الكريمة”.