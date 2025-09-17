نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كانسيلو يخضع لفحص طبي لتحديد مشاركته مع الهلال أمام الأهلي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، أن النجم البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن لفريق الهلال، سيخضع لفحوصات طبية مكثفة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة في القمة المرتقبة أمام الأهلي السعودي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان كانسيلو قد تعرض لإصابة عضلية في منطقة العضلة الخلفية خلال مواجهة فريقه أمام الدحيل القطري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ما أثار قلق الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، خاصة مع اقتراب مواجهة قوية ضد الأهلي، التي ستقام مساء الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نتيجة الفحوصات الطبية ستحدد بشكل نهائي مدى جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة، سواء بالدفع به أساسيًا أو استبعاده من القائمة لتفادي تفاقم الإصابة.

مواجهة الأهلي ضد الهلال تُعد من أبرز قمم الجولة الثالثة في الدوري، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والحفاظ على حظوظهما في المنافسة المبكرة على صدارة الترتيب. ويعتمد الهلال بشكل كبير على خبرة كانسيلو في الجهة اليمنى، نظرًا لما يقدمه من حلول دفاعية وهجومية، ما يجعل غيابه – حال تأكد – ضربة مؤثرة للفريق الأزرق.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد تعاقد مع كانسيلو في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة لاقت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية. ومنذ انضمامه، شارك اللاعب البرتغالي في 42 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، ليؤكد قيمته الكبيرة كأحد أبرز الصفقات الأجنبية في الدوري السعودي.