أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. آدم وطني وكيل إمام عاشور إذا أراد الأهلي التجديد لإمام فهم يعلمون كيفية التواصل معي.

أطلق آدم وطني وكيل لاعب خط وسط النادي الأهلي إمام عاشور عدد من التصريحات القوية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال آدم وطني وكيل إمام عاشور أن الأهلي إذا كانت لديه الرغبة في تجديد تعاقد اللاعب فهم يعلمون جيدًا كيفية التواصل معي.

وكيل إمام عاشور

وأصبح آدم وطني الوكيل الرسمي لإمام عاشور في الوقت الحالي، بعد أن أعلن إمام عاشور تغير وكليه السابق أحمد يحيى خلال الشهور الماضية.

وكان النادي الأهلي قد أصدر قرارا بعدم التعامل مع ذلك آدم وطني بسبب تصريحاته ضد النادي الأهلي خلال حسم صفقة وسام أبو علي لنادي كولومبوس كرو الأمريكي.

آدم وطني

وقال آدم وطني في تصريحات صحفية: "نعم وقعت عقد وكالة مع إمام عاشور، إمام هو أفضل لاعب في مصر وإفريقيا وضع في اعتبارك أنه تم التعاقد معه من قبل من نادي ميتلاند الدنماركي (أحد أفضل أقسام الاستقطاب في أوروبا) وعودته إلى مصر كانت خيار إمام وليست فشلا".

وتابع وطني "الكثير من الأندية ترغب في ضم إمام عاشور، ولكن الفكرة ليست أن أجلب 20 عرضا للأهلي، بل أن أجد المشروع المناسب للاعب.

وشدد "إمام أفضل لاعب بفارق كبير في مصر وإفريقيا عن أي لاعب آخر.

يجب أن يتم احترامه في كل الجوانب سواء المالية أو التعامل معه واحترامه، الأهلي لديه وسيلة التواصل بي إذا أراد التجديد مع إمام عاشور يمكنه الاتصال بي".

وأوضح وكيل اللاعب "لسنا في حالة استعجال على تجديد تعاقد إمام عاشور، اللاعب قيمة كبيرة ومرة أخرى هو أفضل لاعب في مصر بفارق واضح عن أقرب لاعب.

عروض إمام عاشور

وأكد وطني: أستطيع جلب 10 عروض من الدوريات الخمسة الكبرى ومن السعودية له بكل سهولة، والأهلي لم يعرض علينا أي شيء حتى الآن"

أما عن قرار الأهلي بعدم التعامل معه فأجاب:

"لا أهتم بقرار الأهلي، أنا أمثل اللاعب التعامل معي أو لا هو مجرد عدم احترام للاعب، لهذا السبب أقول إن إمام يجب أن يحصل على الاحترام الذي يستحقه".

وواصل "لقد جلبت 650 مليون جنيه مصري هذا العام للنادي الأهلي ولم أطلب قرشا واحدا، أنا أقاتل من أجل لاعبي، مع احترام النادي بالطبع".

مساعدة الأهلي

وتابع آدم وطني "إذا كان بإمكاني مساعدة الأهلي فسأفعل، لكني أهتم أولا بلاعبي، وإذا كان بإمكاني استخدام قوتي لمنحهم حياة رائعة وفرصا مهنية أفضل فسأفعل ذلك".

وأضاف "إذا كان الخيار الأفضل لأي منهم هو البقاء في الأهلي فسأخبرهم، وإذا لم يكن كذلك، فعلى النادي أن يحترم ذلك".

واختتم آدم وطني تصريحاته بأن "الأندية الكبيرة لا تمنع اللاعبين، عندما أراد رونالدو مغادرة مدريد فتح فلورنتينو بيريز الأبواب، وكذلك الأمر مع بنزيمة".

إصابة إمام عاشور

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن إصابة إمام عاشور بفيروس A وذلك بعدما ظهرت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الساعات الماضية.

وأوضح الأهلي أن إمام عاشور حالته مستقرة بعد خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، وأن اللاعب سيستمر في المستشفى لمزيد من الاطمئنان عليه، على أن يتم تحديد برنامج علاجي له لتنفيذه خلال أيام.

وكان قد شارك إمام عاشور في آخر عشر دقائق لأول مرة هذا الموسم بقميص الأهلي ضد إنبي يوم الأحد الماضي، وذلك بعد عودته من إصابة في عظمة الترقوة والتي تعرض لها أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وعقب نهاية المباراة نُقل اللاعب إلى المستشفى وتم حجزه بعد ثبوت إصابته بعدوى خطيرة.

وكان الأهلي قد تعادل مع إنبي بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.