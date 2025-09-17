نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد لمواجهة سيراميكا.. ونجم الفريق يواصل تأهيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

بدأ المران بأداء عمليات الإحماء وجزء بدني خفيف، قبل أن يدخل لاعبو الفريق في تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية.

فيما خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وحازم جمال تدريباتهم تحت إشراف أمير عبد الحميد مدرب الحراس.

وواصل أشرف داري تنفيذ البرنامج التأهيلي داخل ملعب التتش، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.