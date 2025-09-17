أحمد جودة - القاهرة - موعد تصويت أعضاء النادي الأهلي على لائحة النادي الجديدة

عاجل.. الأهلي يكشف خطوات مشاركة الأعضاء في التصويت على لائحة النادي بعد غدٍ الجمعة "انفوجرافيك".

أعلن النادي الأهلي منذ قليل عن تفاصيل وخطوات مشاركة أعضاء الجمعية العمومية بالنادي في التصويت على لائحة النادي الجديدة قبل إجراء انتخابات الأهلي مع حلول العام الجاري وبالتحديد في شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر بدء عمليات التصويت على لائحة النادي الأهلي الجديدة بعد غد الجمعة.

وجاءت خطوات مشاركة الأعضاء في التصويت على لائحة النادي كالتالي: