الحالة الصحية لإمام عاشور..الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نجم خط الوسط ومدة غيابه

شهدت الفترة الأخيرة حالة من القلق بين جماهير النادي الأهلي بعد الإعلان عن تعرض نجم خط الوسط إمام عاشور لوعكة صحية مفاجئة عقب مباراة الفريق أمام إنبي في الدوري الممتاز، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة ووضعه تحت الملاحظة الطبية بعد إصابته بفيروس A.

إصابة مفاجئة تثير قلق الجماهير

أكدت التقارير الطبية أن إمام عاشور شعر بآلام حادة في البطن، ما دفع الجهاز الطبي لاتخاذ قرار سريع بنقله إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بعدوى فيروسية في الجهاز الهضمي، استلزمت وضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة لا تقل عن 72 ساعة لحين استقرار حالته.

موقف الأهلي من الأزمة

الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله يتابع حالة اللاعب بشكل مستمر، بالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج في المستشفى.

وأوضح جاب الله أن عاشور يخضع لتحاليل شاملة للتأكد من استجابته للعلاج، وأن النادي يتعامل مع الأمر بحذر شديد حفاظًا على سلامة اللاعب وعودته سريعًا للملاعب.

تحاليل لباقي لاعبي الأهلي

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أجرى النادي الأهلي فحوصات طبية شاملة لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني للتأكد من عدم انتقال العدوى، وجاءت جميع العينات سلبية، وهو ما طمأن الجماهير على بقية عناصر الفريق الأحمر.

حالة أسرة اللاعب

لم يتوقف الأمر عند عاشور فقط، بل خضعت أسرته (زوجته وطفليه) لفحوصات طبية عاجلة للاطمئنان على سلامتهم، وجاءت جميع النتائج سلبية، مما بدد المخاوف من انتقال الفيروس إلى عائلته.

مدة غياب إمام عاشور عن الملاعب

كشفت مصادر داخل الأهلي أن غياب إمام عاشور قد يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل، حسب استجابته للعلاج وتعافيه بشكل كامل من الأعراض، مع خضوعه لبرنامج تأهيلي خاص قبل عودته للمشاركة في المباريات الرسمية.

دعم جماهيري واسع

وسيطرت حالة من التضامن الكبير على جماهير الأهلي التي حرصت على دعم اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لقيادة خط الوسط الأحمر، خاصة في ظل حاجة الفريق لجهوده في المنافسات المحلية والقارية المقبلة.