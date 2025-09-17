نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدائل الأهلي لتعويض غياب إمام عاشور..من يمكنه أن يقود خط الوسط الأحمر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدائل الأهلي لتعويض غياب إمام عاشور.. من يمكنه أن يقود خط الوسط الأحمر؟

مع إصابة إمام عاشور، نستعرض البدائل التي يمكن أن يعتمد عليها المدير الفني لتعويض غيابه في خط وسط الأهلي سواء أمام سيراميكا أو المباريات المتبقية، مع مزايا كل خيار وتوقعات الأداء.

غياب إمام عاشور يشكل أزمة فنية لنادي الأهلي، خاصة أن اللاعب يؤدي دورًا مزدوجًا بين صناعة اللعب والدعم الدفاعي، مما يجعل التحدي أمام الجهاز الفني في اختيار البديل المناسب أمرًا محوريًا.

محمد علي بن رمضان.. البديل الأنسب

و من أبرز الأسماء التي تم تداولها كخيار لتعويض عاشور هو محمد علي بن رمضان، التونسي الذي يمتلك قدرات ممتازة في الربط بين الدفاع والهجوم.

يتميز بن رمضان بسرعة الحركة وقدرته على التمرير تحت الضغط، ما يجعله خيارًا مناسبًا كلاعب وسط ثالث في خطة 4-3-3 تُفضلها كتيبة الأهلي في المباريات الكبيرة.

خيارات التكتيك الهجومي

في حال رغب المدير الفني في مزيد من الطابع الهجومي، توجد فكرة اللجوء لثلاثي أمامي متحرك، مثل الاعتماد على زيزو وتريزيجيه، مع وجود ثنائي وسط يتحملان أدوار الارتكاز والدعم، مثل أليو ديانج ومروان عطيه.

هذا التوزيع قد يحقق توازنًا هجوميًا لكن يتطلب جهدًا دفاعيًا كبيرًا من اللاعبين الهجوميّين.

الاعتماد على الخبرة البديلة في المباريات المقبلة

قد يعتمد الأهلي أيضًا على عناصر خبرة مثل مروان عطيه لتوفير الاستقرار مع منتصف الملعب، خاصة في الحالات التي يحتاج فيها الفريق للتماسك الدفاعي أو إدارة الأوقات الضاغطة.

غياب امام عاشور خيار جماعي لا فردي

غياب إمام عاشور سيُؤثر لا محالة على الأهلي، لكن القدرة على التجاوب الفني تعتمد على اختيار أنسب البدائل وتوزيع المهام بشكل متكامل لا مركّز على لاعب واحد فقط.

محمد علي بن رمضان يبدو الأقرب من القائمة الحالية، لكن تكتيك الفريق سيتحدد حسب طبيعة المباريات المقبلة وحالة اللاعبين من الناحية البدنية والفنية.

و يفضل أن يتواجد محمد علي بن رمضان لأنه عنده الخيارات الهجومية المميزة والقدرة الدفاعية.