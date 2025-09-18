نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يخطط لاستعادة نيكو باز.. والموعد الأقرب صيف 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عاد اسم نيكو باز ليكون من بين أبرز الملفات التي تتابعها إدارة ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، بعدما بصم اللاعب الأرجنتيني على أداء لافت بقميص كومو 1907 في الدوري الإيطالي تحت قيادة سيسك فابريغاس، الذي منحه دور القائد في مشروعه الرياضي.

عودة مؤجلة بسبب ماستانتوونو

الخطوة نحو إعادة نيكو باز إلى سانتياغو برنابيو هذا الصيف توقفت عند التعاقد مع فرانكو ماستانتوونو، القادم من ريفر بليت، والذي يُنظر إليه كأحد أبرز المواهب في جيله. وجوده أغلق الباب مؤقتًا أمام عودة باز، الذي تقبّل القرار بنفسه مدركًا أن المنافسة ستؤثر على فرصه في المشاركة، وبالتالي على إمكانية دخوله قائمة ليونيل سكالوني لمونديال 2026 بأمريكا الشمالية.

بند إعادة الشراء

إدارة فلورنتينو بيريز تضع نيكو باز في حساباتها المستقبلية، مستفيدة من بند إعادة الشراء المبرم عند انتقاله إلى الدوري الإيطالي في 2024. هذا البند يتيح للملكي استعادته لغاية صيف 2027، بسعر يتدرج سنويًا:

9 ملايين يورو في صيف 2025.

10 ملايين يورو في صيف 2026.

11 مليون يورو في صيف 2027.

بعد هذا التاريخ (2028)، ينتهي ارتباط اللاعب رسميًا بريال مدريد.

نية واضحة في فالديبيباس

ورغم أنه كان بالإمكان استعادته هذا الصيف، إلا أن النادي فضّل التريث، معتبرًا أن الظروف الرياضية ستكون مختلفة بنهاية الموسم الجاري. ومع ذلك، تؤكد مصادر قريبة من فالديبيباس أن الريال لا يريد ترك اللاعب يستنفد مدة الشرط الجزائي في إيطاليا، وأن العودة في صيف 2026 تبدو الخيار الأقرب.

