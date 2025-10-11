شيرين عبد الوهاب تعود بقوة... مفاجآت غنائية تجمعها بتامر عاشور ورامي جمال

القاهرة - محمد ابراهيم -



يبدو أن عودة النجمة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية ستكون هذه المرة مختلفة تمامًا، حيث كشف الموزع الموسيقي توما عن تحضيرات قوية تضم نخبة من كبار صناع الموسيقى في مصر، استعدادًا لإطلاق مجموعة من الأغاني الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح توما أن هناك تعاونات فنية مميزة تجمع شيرين بكل من النجم رامي جمال والفنان تامر عاشور، اللذين سيقدمان لها ألحانًا جديدة تعكس مرحلة فنية أكثر نضجًا وجرأة.

وأكد توما أن علاقته بشيرين تمتد لسنوات طويلة من النجاح المشترك، مشيرًا إلى أنها فنانة قريبة من قلبه ويكنّ لها كل الاحترام والتقدير، وقال: "شيرين أختي وصحبتي وفنانة كبيرة، ونجاحنا سوا ده فضل من عند ربنا، هي إنسانة طيبة جدًا رغم كل اللي مرت بيه، ودائمًا بدعي لها بالخير لأنها تستحقه."

وأضاف أن التحضيرات تسير بوتيرة مكثفة، لافتًا إلى إمكانية طرح أغنية أو اثنتين قبل رمضان 2026، أو تأجيلها لما بعد الموسم الرمضاني إن لم تسمح الظروف.

كما ذكر أن نخبة من الشعراء والملحنين الكبار، من بينهم تامر حسين، عزيز الشافعي، مدين، رامي جمال، وتامر عاشور، يعملون على تقديم أعمال جديدة تليق باسم شيرين وتاريخها الفني، مؤكدًا أنها استمعت بالفعل إلى عدد من الأغاني وأبدت إعجابها بها.

حقيقة التعاون مع فضل شاكر

وفي سياق متصل، نفت شيرين عبد الوهاب عبر حساباتها الرسمية ما تردد مؤخرًا حول استعدادها لإحياء حفل مشترك مع الفنان فضل شاكر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وموجهة رسالة لجمهورها بأنها ستكون على تواصل مباشر معهم لإعلان أي نشاط فني جديد بنفسها في الوقت المناسب.

