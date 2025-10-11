نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا تفاجئ الجميع وتدافع عن فضل شاكر: “مش مجرم.. ده صوت استثنائي ظلمته الأيام” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مشهد أثار الجدل داخل الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت النجمة اللبنانية إليسا بتصريحات جريئة خلال مؤتمر صحفي، تحدثت فيها عن الفنان فضل شاكر بعد أزمته الأخيرة، معبّرة عن تقديرها الكبير له رغم ما مرّ به من ظروف معقدة.

وقالت إليسا أمام الحضور: "فضل شاكر من أهم الأصوات في العالم العربي، يمكن مرّ بظروف صعبة خلت الناس تفهمه غلط، بس الحقيقة إنه صوت استثنائي وظلمته الأيام"، لتفتح الباب من جديد أمام نقاش واسع حول عودة فضل شاكر المحتملة للساحة الغنائية.

فضل شاكر يعود للواجهة ويسلّم نفسه بعد سنوات من الغياب

وكان الجيش اللبناني قد أعلن رسميًا، يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، أن الفنان فضل شاكر سلّم نفسه إلى مديرية المخابرات في الجنوب اللبناني، وتحديدًا في مخيم عين الحلوة ببيروت، بعد أكثر من 12 عامًا من تواريه عن الأنظار، على خلفية أحداث عبرا عام 2013.

وجاء هذا القرار المفاجئ ليعيد شاكر إلى المشهد بعد سنوات من الجدل والاتهامات التي لاحقته، في خطوة رآها البعض بداية جديدة لمسيرته الفنية التي توقفت في أوج تألقه.