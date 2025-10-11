نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان ينسحب من "علي كلاي" ويُفاجئ جمهوره بعملين جديدين مع ياسمين صبري وحمادة هلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



اتخذ الفنان خالد سرحان قرارًا مفاجئًا بالاعتذار عن عدم استكمال مشاركته في مسلسل "علي كلاي"، المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2026، وذلك بعد خلافات مع الشركة المنتجة حول تفاصيل التعاقد والأجر.

ورغم أن القرار أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

فإن مصادر مقربة كشفت أن انسحاب خالد لم يكن بسبب الخلافات المادية فقط، بل جاء أيضًا بالتزامن مع تحضيره لمشروع سينمائي ضخم يجمعه بالنجمة ياسمين صبري في أولى بطولاتها السينمائية المطلقة، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج كامل أبو علي، ويشاركهما البطولة النجم السوري معتصم النهار.

وفي الوقت نفسه، لم يبتعد خالد سرحان عن الدراما الرمضانية

ومن جانبه، يستعد خالد سرحان لتصوير الجزء السادس من سلسلة “المداح” مع النجم حمادة هلال، ليواصل نجاح التعاون بينهما الذي أصبح علامة مميزة في دراما المواسم الأخيرة.

وبذلك، يفتح خالد سرحان موسمه الجديد بخطوتين مختلفتين تمامًا بين الدراما والسينما، في إشارة واضحة إلى حرصه على التنوع الفني وتقديم شخصيات غير تقليدية ترضي جمهوره وتكشف عن طاقاته المتجددة.