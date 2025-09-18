الهولندي أرت لانجيلير مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين بالأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهولندي أرت لانجيلير مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين بالأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع الهولندي أرت لانجيلير، مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين.
جاء ذلك بعد قيام المدير الرياضي بدراسة العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين المتخصصين في تدريب الناشئين.
وبالعرض على لجنة التخطيط ومحمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف على الكرة، تم التعاقد مع المدرب الهولندي لمدة 3 مواسم وسوف يبدأ عمله مطلع شهر أكتوبر.