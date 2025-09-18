نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا بعد رحله قصيرة استمرت لأشهر قليلة.. حمزة علاء يعود لـ الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حمزة علاء يعود مجددًا للأهلي بعد رحله احتراف قصيرة

رسميا بعد رحله قصيرة استمرت لأشهر قليلة.. حمزة علاء يعود لـ الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف.

حمزة علاء، أعلن النادي الأهلي عن عودة الحارس الدولي حمزة علاء حارس مرمى المنتخب الأولمبي والأهلي السابق لمدة 3 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وأنهى وليد صلاح الدين مدير الكرة كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع الحارس، ويأتي ذلك بعد رحيله عن الأهلي بنهاية تعاقده في الموسم الماضي.

فسخ التعاقد

وفسخ حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي تعاقده مع بورتيمونينسي البرتغالي بسبب عدم إنهاء أوراق العمل الخاصـة به في البرتغال، وتأخر قيده وعدم خوض أي مباراة مع الفريق.

وكان قد كشف إسلام الشحات وكيل الحارس في تصريحات صحفية بأنه: "تم إنهاء إجراءات فسخ التعاقد بين حمزة علاء ونادي بورتيمونينسي البرتغالي بسبب صعوبة استخراج تصريح العمل".

وأشار وكيل الحارس إلى أن "استخراج تصريح العمل كان يحتاج لمزيد من الوقت، وبالتالي فضّل حمزة علاء فسخ التعاقد في الوقت الحالي".

وتم قيد حمزة علاء مع نادي بورتيمونينسي ولكن تصريح العمل عطّل فرصة لعبه مع الفريق.

وانضم حمزة علاء إلى بورتيمونينسي مطلع يوليو الجاري في صفقة انتقال حر.

وشارك حمزة علاء مع منتخب مصر في أولمبياد باريس وحصل مع الفراعنة على المركز الرابع.

ولا تسمح اللوائح سوى للاعب الحر الذي لم يتم قيده في أحد الفرق، بالانتقال وإتمام عملية قيده في أي نادي آخر.

وأتم وكيل حمزة علاء "الباب مفتوح سواء للعب في مصر والخليج وأوروبا ولكن بدءًا من يناير".

وأكمل "حمزة علاء لديه عدد من العروض في الوقت الحالي، ولكنه لن يتمكن من الانضمام إلى أحدهم واللعب لأن فترة القيد انتهت".

وكان قد أغلق باب القيد في الدوري المصري في 8 أغسطس الماضي، فيما تم غلق باب القيد في الدوريات الأوروبية مطلع سبتمبر الجاري.

وسينضم علاء لقائمة الأهلي بدءا من يناير المقبل وسينتهي تعاقده في صيف 2029.