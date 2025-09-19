نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب خوان بيزيرا عن مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة للبرازيلي خوان بيزيرا من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد وفاة جدّة اللاعب أمس، ووافق الجهاز الفني على منحه راحة، خاصة وأنه سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

