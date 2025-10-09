ابتداء من اليوم .. إجراءات صارمة في منفذ الوديعة وهذه الممنوعات ستصادر فوراً !!

الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي، أصدرت الجهات الأمنية والجمارك السعودية تحذيرًا رسميًا يؤكد على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الخاصة بعدم إدخال مواد معينة إلى الأراضي السعودية . وجاء هذا التحذير بعد تسجيل عدة مخالفات تضمنت إدخال مواد محظورة أو غير مصرح بها، ما أدى إلى مصادرة ممتلكات شخصية تجاوزت قيمتها في بعض الحالات 2500 ريال سعودي ضسطغط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأمن الغذائي والاقتصادي والصحي داخل المملكة، وضمان سلامة الحدود من أي أنشطة غير قانونية أو محظورة. وفي هذا المقال، نستعرض تفاصيل التحذير، وأبرز المواد الممنوعة، إلى جانب نبذة عن منفذ الوديعة ودوره الحيوي في حركة النقل والتجارة بين السعودية واليمن.

ما هو منفذ الوديعة الحدودي؟

يُعد منفذ الوديعة من أهم المنافذ البرية في المملكة، وهو المنفذ البري الرئيسي الذي يربط المملكة العربية السعودية بالجمهورية اليمنية، ويقع في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران جنوب المملكة. يشهد هذا المنفذ يوميًا عبور مئات المسافرين والمركبات والشاحنات التجارية، مما يجعله شريانًا حيويًا للحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ويُعتبر المنفذ نقطة استراتيجية بالغة الأهمية ليس فقط على المستوى التجاري، بل أيضًا في إطار الأمن الوطني ومراقبة تدفقات البضائع والأشخاص. ولذلك، تعمل الجهات المعنية على تطبيق أعلى معايير الرقابة والتفتيش الجمركي لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها داخل الأراضي السعودية.

سبب التحذير الرسمي الجديد

أكدت مصادر مطلعة أن التحذير الجديد جاء نتيجة رصد العديد من الحالات التي تم فيها ضبط مواد محظورة أو غير مصرح بإدخالها عبر منفذ الوديعة خلال الفترة الأخيرة. وأشارت الإحصاءات إلى أن بعض المسافرين قاموا بإدخال مواد غذائية، وهدايا مغلفة، ومنتجات محلية يمنية دون الإفصاح عنها، ما أدى إلى مصادرتها وإتلافها من قبل السلطات.

وأوضحت الجهات المختصة أن الجهل بالتعليمات لا يُعفي المسافر من المسؤولية، داعية الجميع إلى الاطلاع على اللوائح الجمركية قبل السفر أو إدخال أي مواد إلى المملكة، خاصة عبر المنافذ الحدودية البرية التي تشهد حركة نشطة.

المواد الممنوعة رسميًا اعتبارًا من اليوم

وفقًا للمصادر العاملة في منفذ الوديعة، أصدرت الجهات المختصة قائمة رسمية محدّثة تتضمن المواد التي يُمنع إدخالها بشكل قاطع إلى الأراضي السعودية، سواء كانت لغرض تجاري أو شخصي، وتشمل القائمة ما يلي:

العسل بجميع أنواعه ومشتقاته – حتى بكميات صغيرة، سواء كان طبيعيًا أو مصنعًا، نظرًا للمخاوف الصحية واعتبارات الجودة.

كراتين الهدايا والمغلفات المغلقة – وخاصة تلك التي لا يمكن فحص محتواها بسهولة.

المواد الغذائية بمختلف أشكالها – بما في ذلك المنتجات المحلية مثل الأجبان والمعلبات والمأكولات الجاهزة.

الحلويات التقليدية – مثل الكعك، القصعة، السمن البلدي، وغيرها من الأطعمة المنزلية غير المعبأة.

الهدايا المغلفة ذات الطابع التجاري – التي يُشتبه في كونها تحمل أغراضًا تجارية دون تصريح رسمي.

وأكدت الجمارك السعودية أن إدخال أي من هذه المواد يُعد مخالفة تستوجب مصادرتها فورًا دون تعويض، مع إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفين، وقد تصل العقوبة إلى منع السفر لفترات محددة في حال تكرار المخالفة.

أهداف القرار الجديد

يأتي هذا القرار في إطار حرص السلطات السعودية على حماية المستهلك المحلي ومنع دخول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. كما يهدف إلى دعم الإنتاج الوطني، ومنع تهريب البضائع غير المرخصة أو غير الخاضعة للفحص الصحي والجمركي.

وتركز الجهات المختصة في المنفذ على تطبيق أنظمة الأمن والسلامة وفق أعلى المعايير، بما يضمن سلامة المسافرين ويمنع أي أنشطة غير مشروعة قد تضر بالاقتصاد الوطني أو بالصحة العامة.

إجراءات التفتيش والرقابة في منفذ الوديعة

تتم عمليات التفتيش في منفذ الوديعة عبر أنظمة تقنية متطورة مزودة بأجهزة فحص دقيقة قادرة على الكشف عن المواد الممنوعة في الأمتعة أو المركبات. كما توجد فرق ميدانية مدربة تتولى فحص الأمتعة يدويًا عند الاشتباه.

ويخضع كل مسافر لإجراءات محددة تبدأ بتفتيش المركبة، ثم مراجعة محتويات الأمتعة، مع التدقيق في التصاريح الجمركية المصرح بها. وتُطبق هذه الإجراءات بدقة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين السعودية.

توعية المسافرين قبل العبور

دعت الجهات الرسمية جميع المسافرين القادمين من اليمن أو الدول المجاورة إلى التقيد الكامل بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجمارك السعودية، مشددة على أن عدم الالتزام يُعرض المسافر للمساءلة القانونية. كما تم تخصيص فرق توعوية في المنفذ لتوزيع منشورات تشرح المواد المسموح بها والممنوعة.

كما يُنصح المسافرون بالاطلاع على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو التواصل مع مراكز الاستعلام قبل القدوم إلى المنفذ، لتجنب أي التباس أو مخالفة.

تأثير القرار على حركة السفر والتجارة

من المتوقع أن يُسهم القرار في تنظيم حركة الدخول والخروج عبر منفذ الوديعة وتحسين الكفاءة الجمركية من خلال تقليل حالات التهريب والمخالفات. كما يساهم في رفع مستوى الأمان الغذائي والصحي داخل المملكة، ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات الرقابية التي تتخذها الدولة.

وفي المقابل، أكدت الجهات المعنية أن حركة السفر الشرعية والتجارية المصرح بها ستستمر بشكل طبيعي، ولن تتأثر بالقرار طالما يتم الالتزام بالضوابط المعمول بها.

