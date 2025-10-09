الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم سوق المركبات في المملكة العربية السعودية وضمان الالتزام بالقوانين المرورية، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن حظر امتلاك بعض أنواع السيارات للمقيمين داخل المملكة، بدءًا من اليوم . وجاء هذا القرار بعد استفسارات عدة من الأفراد حول أنواع المركبات المسموح بها لغير السعوديين، حيث أكدت الإدارة أن القرار يشمل جميع إدارات المرور ووكالات ومعارض السيارات، مع التشديد على منع بيع أو نقل ملكية هذه الفئات من السيارات إلى المقيمين جذافع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ممنوع على المقيمين امتلاك هذه السيارات في السعودية بدايةً من اليوم.. التفاصيل كاملة

ويأتي هذا القرار في إطار جهود المرور السعودي لتعزيز السلامة المرورية وتنظيم امتلاك المركبات بما يتماشى مع الأنظمة المرورية المعتمدة، والحد من إساءة استخدام بعض أنواع السيارات التي تُخصص لأغراض تجارية أو مهنية معينة.

السيارات الممنوعة للمقيمين في السعودية

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك أنواعًا محددة من المركبات لا يجوز للمقيمين امتلاكها أو تسجيلها بأسمائهم داخل المملكة. وتشمل هذه الفئات ما يلي:

1. السيارات ذات الحمولات الكبيرة

تشمل هذه الفئة سيارات النقل الكبيرة مثل هيونداي H1، سيارات الجمس، الفانات وغيرها من المركبات التي تتسع لأكثر من سبعة ركاب. ويعود سبب المنع إلى أن هذه المركبات تُستخدم عادة في النقل التجاري أو الجماعي، وهي مخصصة للاستخدام المهني وليس الشخصي.

2. سيارات الأجرة العامة

يشمل القرار سيارات التاكسي بجميع أنواعها، سواء كانت أجرة عادية أو ليموزين، حيث يقتصر امتلاكها وتشغيلها على المواطنين السعوديين فقط أو الشركات المحلية المرخصة في هذا المجال. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم قطاع النقل العام وضمان التزام المشغلين باللوائح المحددة.

3. الحافلات وسيارات النقل العام

يحظر على المقيمين امتلاك الحافلات التي تُستخدم في نقل الركاب مقابل أجر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حيث تُعتبر من وسائل النقل التجاري التي تتطلب تراخيص تشغيل خاصة.

4. سيارات نقل البضائع الثقيلة

لا يحق للمقيمين امتلاك الشاحنات أو سيارات النقل الكبيرة التي تُستخدم لنقل البضائع. هذه الفئة من المركبات مخصصة حصريًا للمواطنين السعوديين أو الشركات المرخصة التي تمتلك سجلًا تجاريًا سعوديًا معتمدًا.

5. السيارات المعدلة بشكل غير قانوني

يُمنع المقيمون من امتلاك أي سيارات تم تعديلها هندسيًا أو فنيًا بشكل يخالف مواصفات الأمان المعتمدة من قبل الجهات المختصة. وتشمل هذه التعديلات تغيير المحركات أو هيكل السيارة أو إضافة تجهيزات غير معتمدة قد تؤثر على السلامة العامة.

6. السيارات ذات اللوحات المؤقتة

لا يُسمح للمقيمين بشراء أو امتلاك سيارات تحمل لوحات مؤقتة مثل لوحات التصدير أو الزيارة، إذ تُعتبر هذه السيارات للاستخدام المؤقت فقط ولا تُمنح ملكيتها إلا لمواطنين سعوديين أو جهات تجارية معتمدة.

الحالات الاستثنائية لامتلاك السيارات الممنوعة

على الرغم من الحظر العام، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك حالات استثنائية محددة يمكن فيها للمقيمين امتلاك السيارات المشمولة بالمنع، بشرط استيفاء شروط معينة، وتشمل الحالات التالية:

أن يكون المقيم حاصلًا على تصريح إقامة ساري المفعول داخل المملكة.

امتلاك سيارة دبلوماسية أو مركبة تتبع شركة أجنبية تعمل داخل المملكة بموجب ترخيص رسمي معتمد.

في بعض الحالات الخاصة، يمكن للمقيم التقديم بطلب رسمي للمرور السعودي للحصول على استثناء بناءً على طبيعة عمله أو احتياجاته المهنية.

ودعت الإدارة جميع المقيمين إلى مراجعة الشروط واللوائح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ الإدارة العامة للمرور قبل اتخاذ أي خطوة نحو شراء أو نقل ملكية أي من السيارات المشمولة بالمنع.

السيارات المسموح للمقيمين بامتلاكها في السعودية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المقيمين لا يُحرمون من امتلاك المركبات بشكل عام، إذ يمكنهم امتلاك أنواع معينة من السيارات التي تُناسب الاستخدام الشخصي والعائلي. وتشمل هذه الأنواع:

سيارات الدفع الرباعي المخصصة للاستخدام الشخصي أو العائلي، بشرط عدم تحويلها لأغراض النقل التجاري.

السيارات العائلية ذات السعة المتوسطة التي لا تتجاوز سبعة ركاب، مثل تويوتا إنوفا ونيسان باثفايندر وغيرها.

السيارات الصغيرة الحجم المخصصة للاستخدام الفردي أو التنقل اليومي، مثل تويوتا كورولا وهيونداي إلنترا وهوندا سيفيك.

ويُسمح للمقيمين بتسجيل هذه المركبات بأسمائهم، شريطة أن تكون مستوفية لجميع شروط الفحص الدوري والتأمين الإلزامي والترخيص الرسمي من المرور.

أهداف القرار الجديد من المرور السعودي

تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذا القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

تنظيم سوق المركبات والحد من استخدام السيارات المخصصة للنقل التجاري لأغراض شخصية أو غير قانونية.

تعزيز السلامة المرورية من خلال تقليل انتشار السيارات المعدلة أو غير المطابقة للمواصفات.

دعم الاقتصاد الوطني بتشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في قطاع النقل التجاري.

تخفيف الضغط على الطرق والحد من حوادث المركبات الثقيلة.

خطوات التأكد من أنواع السيارات المسموح بها

يمكن للمقيمين التحقق من أنواع السيارات المسموح لهم بامتلاكها عبر منصة المرور الإلكترونية أو من خلال تطبيق أبشر للخدمات الحكومية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المرور أو تطبيق أبشر.

اختيار قسم الخدمات المرورية.

الانتقال إلى خيار الاستعلام عن السيارات المسموح بها للمقيمين.

إدخال رقم الإقامة والتحقق من التفاصيل.

بعد ذلك، تظهر قائمة بالمركبات التي يمكن تسجيلها باسم المقيم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

توصيات المرور للمقيمين