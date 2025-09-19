نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت إشراف راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام الجونة.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.