نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من استعادة لاعبه قبل لقاء الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان تعرض لها خلال الفترة الماضية في العضلة الضامة، وتسببت في غيابه عن الفريق.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

