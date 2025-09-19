نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك مواليد 2011 يفوز على المقاولون في بطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2011، على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

سجل ثلاثية الزمالك كل من، بدر سعيد "شيكا"، ويوسف محمد، وتيمور هشام.

قدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال اللقاء وصنعوا فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل ثلاثة أهداف على مدار الشوطين، حيث افتتح بدر "شيكا" التسجيل في الدقيقة 15، وعزز يوسف محمد بتسجيل الثاني في الدقيقة 52، واختتم تيمور هشام أهداف الأبيض في الدقيقة 76، وبعدها سجل المقاولون هدفه الوحيد قبل انتهاء اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثية مقابل هدف.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2011 من، علي عبده الكومي مدربًا، حسام جمال مدربًا مساعدًا، سامح حسين مدربًا لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إداريًا، عمرو كرم أخصائيًا للتأهيل والإصابات، عمرو عيسي محللًا للأداء، محمد السيد عبد العال مسؤولًا للمهمات.

