إلياس شقرون ينضم للجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة

أحمد جودة - القاهرة - واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة هيكلة لجنة الحكام ليعلن عن تعيين الروماني كريستي مارتين ليكون تحدي قوي من أجل إخراج الحكام الدوليين في اللعبة للنور.

كما وقع الاختيار على رئيس لجنة الحكام في الكونفيدرالية الأفريقية إلياس شقرون للانضمام للجنة الحكام في الاتحاد الدولي.

الاختيار لاقى سعادة وإشادة كبيرة بعد انضمامه ليكون صوت العرب والقارة الأفريقية بشكل خاص.

ويحظى شقرون بشعبية ونجاح منقطع النظير بعد تواجده في عدة بطولات وهي:-

كأس العالم بالإمارات

نهائي أذربيجان

نهائي كأس افريقيا بجوهانزبورغ

نهائي كأس القارات بتونس

نصف نهائي رابطة أبطال افريقيا للأندية

أول كأس سوبر تونسي ليبي

5نهائيات بطولة تونس علي التوالي “2كأس+ 2بطولة سوبر”

كأس العالم في أذربيجان.

وافتتاح -نهائي كأس اسيا في الإمارات

أفضل حكم في إفريقيا

وفي عام 2024 حصد التونسي جائزة أفضل حكم في قارة إفريقيا في لعبة الميني فوتبول في إنجاز كبير.

ويأمل التونسي في توسع اللعبة بشكل شرعي وقانوني بعيدا عن الاتحادات الأخرى الغير معترف بها.