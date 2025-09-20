نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت المتوقع ضد ستاد رين في الدوري الفرنسي.. موقف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت على تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره ستاد رين اليوم السبت الموافق 20/9/2025 في لقاء منتظر بينهم بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة 5 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد ستاد رين

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت وستاد رين مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نانت المتوقع ضد ستاد رين

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: اميان، اوازيم، تاتي، كوزا.

خط الوسط: هونج هيون سيوك، موانجا، ليبينانت.

خط الهجوم: بن حطاب، مصطفى محمد، ابلين.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وستاد رين

Bein sports hd 1

القمر: نايل سات

التردد: 11013

الاسقطاب: أفقي

الترميز 27500

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4