غياب عربي عن القائمة.. تعرف على أكثر الدول طلبًا لتذاكر كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء الجمعة عن تلقيه 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم، بالإضافة إلى قائمة أكثر الدول طلبًا للتذاكر والتي لم تشهد وجود أية دولة عربية.

وأوضح "فيفا" أن الطلبات جاءت من 216 دولة ومنطقة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام وانتهت الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة، أميركا والمكسيك وكندا.

وكانت الدول الأخرى الأكثر تقديمًا لطلبات التذاكر، ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا.

ووصف رئيس "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، الطلب بأنه دليل قوي علىى الاهتمام بالبطولة، التي اتسعت لتضم 48 منتخبا، و104 مباريات، واصفا البطولة بالحدث الأكبر والأكثر شمولا وإثارة على الإطلاق.

ولم تشهد القائمة أية دولة عربية، رغم ضمان منتخبات الأردن والمغرب وتونس التأهل للبطولة التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك، فيما تقترب منتخبات أخرى مثل مصر والجزائر من نيل بطاقة الصعود.

وفي آسيا سيخوض المنتخب السعودي ملحق التأهل في المجموعة الثانية مع العراق وإندونيسيا، في حين تلعب منتخبات قطر والإمارات وعمان بالمجموعة الأولى، ما قد يزيد فرص ظهور المنتخبات العربية في الحدث العالمي.

وسيتم إبلاغ الراغبين في شراء تذاكر مباريات دور المجموعات بدءا من 60 دولارًا أميركيًا اعتبارًا من 29 سبتمبر، مع منحهم مهلة زمنية لشرائها، بداية من 1 أكتوبر، وأضاف "فيفا" أن هذه المهلة لا تضمن طرح التذاكر للبيع.

أما التذاكر الأخرى فسيتم تحديد مراحل أخرى لطرحها، قبل وبعد قرعة دور المجموعات المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر، بواشنطن، وحتى الآن، تأهل 15 منتخبا بقيادة الأرجنتين حاملة اللقب، إلى جانب الدول الثلاث المستضيفة التي تشارك تلقائيا.

كما أعلن فيفا عن إطلاق منصة آمنة لإعادة بيع التذاكر.