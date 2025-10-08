نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” ينظم ورشة عمل حول الأمن السيبراني بالتعاون مع “القومي لتنظيم الاتصالات” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تعزيز الوعي الأمني، نظم المجلس بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة تدريبية حول الأمن السيبراني، للعاملين بالقطاعات المختلفة بالهيئة الوطنية للإعلام، تناولت أسس حماية البيانات والمعلومات، وسبل التصدي للمخاطر والتهديدات الإلكترونية التي قد تواجه المؤسسات الإعلامية، وذلك بهدف تنمية قدرات الكوادر الفنية والإدارية في التعامل الآمن مع الأنظمة الرقمية وضمان استقرار بيئة العمل الإلكتروني.

واستعرض خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال ورشة العمل التي امتدت على مدار اليوم بحضور أكثر من ٢٠ متدرب، أحدث الممارسات العالمية في مجال أمن المعلومات، وقدموا عرضًا توضيحيًا لأبرز آليات الوقاية من الهجمات السيبرانية وطرق اكتشافها المبكر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الأمن المعلوماتي بالمؤسسات الإعلامية بما يضمن حماية البيانات وتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في خدمة العمل الإعلامي.