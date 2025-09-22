فوز روما وإنتر وأتلانتا في الكالتشيو

فوز روما وإنتر وأتلانتا في الكالتشيوحسم فريق روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام مضيفه لاتسيو، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو"، والتي شهدت أيضا فوز إنتر ميلان على ساسولو، وأتلانتا على تورينو، وكومو على فيورنتينا، وتعادل كريمونيزي وبارما.

ويدين روما بالفضل في الفوز للاعبه لورنتسو بيليغريني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (38)، ليستعيد فريقه نغمة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام تورينو بهدف دون رد، فيما تلقى لاتسيو هزيمته الثالثة.

ورفع روما رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد لاتسيو عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز إنتر ميلان حامل اللقب على ساسولو بهدفين مقابل هدف، سجلهما فيديريكو ديماركو في الدقيقة 14، وطارق موهاريموفيتش بالخطأ في مرمى فريقه 81، فيما سجل لساسولو وليد شديرة 84.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر، فيما بقي ساسولو في المركز الرابع عشر بثلاث نقاط.

وفي المباريات الأخرى، تغلب أتلانتا على مضيفه تورينو بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها المونتينيغري نيكولا كريستوفيتش هدفين في الدقيقتين 30 و38 والغاني كمال الدين سليمانا 34.

ورفع أتلانتا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تورينو عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثالثة، قلب كومو تأخره أمام مضيفه فيورنتينا إلى فوز بنتيجة 2-1، ليرفع كومو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن من سُلّم الترتيب، في حين تجمّد رصيد فيورنتينا عند نقطتين في المركز السابع عشر.

كما تعادل كريمونيزي مع ضيفه بارما سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس، مقابل نقطتين لبارما في المركز الثامن عشر.