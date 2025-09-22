برشلونة يضرب بقوة ويقترب من الريال

برشلونة يضرب بقوة ويقترب من الريالواصل برشلونة مطاردة غريمه التقليدي ريال مدريد في المنافسة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني بعدما تغلب على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف دون رد يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من "الليغا".

أحرز فيران توريس الهدفين الأول والثاني لبرشلونة في الدقيقتين 15 و34 على الترتيب، فيما تكفل داني أولمو بإحراز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 62.

وارتفع رصيد برشلونة حامل اللقب إلى 13 نقطة، في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر، بينما توقف رصيد خيتافي عند 9 نقاط في المركز الثامن.

استمرار تعثر أتلتيكو

واصل أتلتيكو مدريد بدايته المتعثرة بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ريال مايوركا 1-1.

افتتح أتلتيكو التسجيل بواسطة لاعبه الانجليزي كونور غالاغر (79)، وتعادل مايوركا برأسية الكوسوفي فيدات موريكي (85).

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ12، وفي المقابل رفع ريال مايوركا رصيده الى نقطتين في المركز التاسع عشر.

وخلال لقاء آخر بنفس الجولة، تعادل رايو فايكانو مع سلتا فيغو بهدف لكل منهما. وكان سلتا فيغو قد افتتح التسجيل عبر بورخا إيغليسياس (49)، قبل أن يدرك خورخي دي فروتوس التعادل لفريقه بعد مرور 16 دقيقة (65). بهذا التعادل رفع رايو رصيده إلى خمس نقاط محتلا المركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن سلتا فيغو.

أما إلتشي فقد حقق فوزه الثاني هذا الموسم بتغلبه على ريال أوفييدو بهدف وحيد، أحرزه أندريه سيلفا في الدقيقة التاسعة، ليصعد إلى المركز الخامس برصيد تسع نقاط، فيما استمر ريال أوفييدو في المركز السابع عشر بثلاث نقاط فقط.