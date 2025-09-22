نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوكا جونيورز يفرط في تقدمه بهدفين ويتعادل مع سنترال قرطبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فرط بوكا جونيورز في تقدمه بهدفين ليتعادل على أرضه 2-2 مع سنترال قرطبة في البطولة الختامية للدوري الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك بعدما افتتح رودريغو باتاليا وميغيل ميرينسيل أهداف صاحب الأرض.

واقترب بوكا من افتتاح التسجيل بضربة رأس من ميلتون خيمينيز لكن حارس مرمى قرطبة آلان أجيري تصدى لها ببراعة.

لكن بوكا نجح في النهاية في افتتاح التسجيل في الدقيقة 41 عندما سدد باتاليا من مدى قريب في المرمى بعد ركلة ركنية.

وعزز ميرينسيل تقدم بوكا في الدقيقة 56 بتسديدة قوية من وسط منطقة الجزاء.

ورد قرطبة بعد ست دقائق عندما حول خوسيه فلورنتين ضربة رأس في المرمى بعد ركلة ركنية، ثم كوفيء الضيوف على ضغطهم قبل سبع دقائق من النهاية عندما سدد إيفان جوميز من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

وسيزور بوكا، صاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ملعب ديفينسا إي خوستيسيا يوم السبت المقبل.