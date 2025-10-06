تأهل نيجيريا وجنوب أفريقيا إلى دور الـ16 بمونديال الشباب

سانتياجو ـ د.ب.أ: تأهلت منتخبات فرنسا وجنوب أفريقيا والنرويج ونيجيريا وكولومبيا إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في تشيلي. وفازت فرنسا على كاليدونيا الجديدة 6 /صفر وجنوب أفريقيا على أميركا 2 /1 في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة في الوقت الذي تعادلت فيه النرويج مع السعودية 1 /1 ونيجيريا مع كولومبيا بذات النتيجة ضمن المجموعة السادسة. وتصدر منتخب أميركا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن جنوب أفريقيا وفرنسا، لتتأهل المنتخبات الثلاثة إلى دور الستة عشر، حيث صعد منتخب الديوك ضمن أفضل أربع منتخبات حصدت المركز الثالث.

وفي المجموعة السادسة تصدرت كولومبيا الترتيب برصيد خمس نقاط وحلت النرويج ثانية بنفس رصيد النقاط ليتأهلا سويا رفقة منتخب نيجيريا صاحب الأربع نقاط والذي صعد إلى دور الستة عشر من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث. وقلب منتخب جنوب أفريقيا تأخره بهدف أمام أميركا إلى فوز مثير، حيث تقدمت أميركا بهدف حمل توقيع نواه كوب في الدقيقة 12 لكن بعدها بخمس دقائق سجل جوشوا ويندر هدف التعادل لبافانا بافانا ثم أحرز جوموليمو كيكانا هدف الفوز للمنتخب الأفريقي في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وبلغت جنوب أفريقيا الأدوار الإقصائية في كأس العالم تحت 20 سنة للمرة الأولى منذ نسخة مصر 2009، كما حققت إنجازًا تاريخيًا جديدًا يتمثل في تحقيقها لفوزين لأول مرة في تاريخها بالبطولة.

وتلتقي أميركا مع إيطاليا في الدور المقبل، بينما تلتقي جنوب أفريقيا مع كولومبيا متصدرة المجموعة السادسة وفرنسا مع اليابان. وفي المباراة الأخرى بذات المجموعة، تقمص أندريا لو بورن دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب فرنسا في شباك كاليدونيا الجديدة في الدقائق 11 و82 و90. وأحرز لوكاس ميشال هدفين لديوك فرنسا في الدقيقتين 55 و84 وتكفل جابان برناردو بتسجيل الهدف الأخر في الثواني الأخيرة للمباراة. وفي المجموعة السادسة، فرضت نيجيريا تعادلا مثيرا على كولومبيا بهدف لمثله.