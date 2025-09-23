نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي المصري خارج مواجهة بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب الثنائي باهر المحمدي وعبد الرحيم دغموم لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة التاسعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بتروجيت والمقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد السويس الجديد.

ويأتي وذلك بعد حصولهما على الانذار الثالث في مباراة اليوم أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

هذا ومن والمقرر أن يواصل المصري تدريباته اليومية مساء الثلاثاء وذلك على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.