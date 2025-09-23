نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد أمام الوحدة في كأس الملك والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، والذي يستضيف المواجهة النارية بين اتحاد جدة والوحدة، في إطار منافسات مسابقة كأس الملك لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، مواجهة الاتحاد والوحدة، ضمن لقاءات دور الـ 32 من فعاليات كاس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد وجدة في كأس الملك

من المقرر، أن تنطلق المواجهة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والعاشرة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وجدة في كأس الملك

يمكنكم متابعة المباراة التي تجمع بين الاتحاد والوحدة، ضمن لقاءات كأس الملك، على شبكة قنوات "ثمانية" التي تملك حقوق بث مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل حصري لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.