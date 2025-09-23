نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو وفيليكس يقودان النصر أمام جدة في كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جيورجي خيسوس مدرب النصر على تشكيل الفريق استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام جدة، في إطار منافسات مسابقة كأس الملك لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب الملك عبدالله الفيصل، مواجهة النصر وجدة، ضمن لقاءات دور الـ 32 من منافسات كاس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المتوقع أن يدخل النصر المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: راغد النجار.

▪︎خط الدفاع: الغنام، محمد سيماكان، مارتينيز، أيمن يحيى.

▪︎خط الوسط: بروزوفيتش، فيليكس، أنجيلينو.

▪︎خط الهجوم: كومان، رونالدو، ماني.

موعد مباراة النصر وجدة في كأس الملك

من المقرر، أن تنطلق المواجهة يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والعاشرة والنصف بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وجدة في كأس الملك

يمكنكم متابعة المباراة التي تجمع بين النصر وجدة، ضمن لقاءات كأس الملك، على شبكة قنوات "ثمانية" التي تملك حقوق بث مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل حصري لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.