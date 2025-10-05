نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 عبر فريق «Twisted Minds» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت السعودية تألقها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بعد أن تُوج فريق Twisted Minds بلقب بطولة Call of Duty: Warzone للمرة الأولى في تاريخه، مضيفًا اللقب الثاني للمملكة في منافسات البطولة العالمية.

الفريق السعودي خطف درع البطولة من بين 21 فريقًا من نخبة أندية العالم، محققًا جائزة المركز الأول البالغة 250 ألف دولار، إلى جانب 1000 نقطة رفعت رصيده في بطولة الأندية إلى المركز الخامس في الترتيب العام.

وجاء فريق Gentle Mates في المركز الثاني بـ750 نقطة وجائزة 150 ألف دولار، فيما حل فريق Virtus.pro ثالثًا برصيد 500 نقطة وجائزة 100 ألف دولار.

وكان Twisted Minds قد تأهل إلى النهائيات عبر تصفيات أمريكا الشمالية محتلًا المركز الرابع، وقدم أداء قويًا في دور المجموعات بحصوله على المركز الثالث، ليتأهل مباشرة إلى النهائي دون المرور بمرحلة الفرصة الأخيرة. وفي النهائيات، تواجد الفريق ضمن المراكز الأربعة الأولى في خمس مواجهات من أصل ست، قبل أن يحسم اللقب في المواجهة العاشرة رغم المنافسة القوية واستهدافه من الفرق الأخرى.

وحصل لاعب الفريق رايلي سميث «zSmit» على جائزة أفضل لاعب في البطولة وجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، معلقًا: «كان هدفي منذ بدأت اللعب قبل خمس سنوات هو الفوز على أكبر المسارح العالمية، ولا يوجد أكبر من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وأصبح يقيني اليوم أن هذا هو أفضل فريق لعبت معه على الإطلاق».

وتتواصل منافسات الأسبوع الخامس من البطولة، مع تبقي نهائي بطولة EA Sports FC 25 المقرر غدًا، الذي سيحدد البطل الأخير في النسخة الحالية.