نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. أحمد فؤاد سليم ضيف "بالخط العريض" على "الحياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ضيفا على برنامج "بالخط العريض"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب المذاع على شاشة تليفزيون الحياة الفضائية، غدا يوم الجمعة في الساعة الثامنة مساء.

أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس من أعماله الفنية

وخلال الحلقة، يكشف الفنان القدير أحمد فؤاد سليم لأول مرة عددا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.

كيف يشارك أحمد فؤاد سليم في فيلم ضد الحكومة ؟

كما يتحدث أحمد فؤاد سليم عن المشاركة في فيلم “ضد الحكومة” الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم الراحل أحمد زكي.

واقعة أحمد فؤاد سليم أثناء اداءه العمرة

كما يروى الفنان أحمد فؤاد سليم بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أداءه العمرة.

ماذا تعلم أحمد فؤاد سليم من المخرج يوسف شاهين خلال بدايته الفنية وواقع السينما والدراما الحالية ؟

كما يتحدث أحمد فؤاد سليم عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين في بداية عمله في المجال الفني والذي ترك بصمة كبيرة في عالم السينما المصرية.

موعد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

