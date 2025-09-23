نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كاس الملك.. الاتحاد يواجه الوحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة الكرة السعودية في جميع أنحاء الوطن العربي، معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعد أبرز مواجهات اليوم مباراة الاتحاد بقيادة كريم بنزيما ضد الوحدة، والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو ضد جدة، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس الملك

الحزم ضد نيوم – في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النجمة ضد ضمك – في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزلفي ضد الفيحاء – في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الوحدة ضد الاتحاد – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدة ضد النصر – في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء في كأس الملك

تمتلك إدارة شبكة قنوات الثمانية حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها.