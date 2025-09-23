منتخبنا أضاع فرصا بالجملة ويتلقى الخسارة الأولى أمام الإمارات

فـي البطولة الخليجية للناشئين بالدوحة

خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم أمام منتخب الإمارات صفر/‏1 في الظهور الأول ببطولة كأس الخليج العربي للناشئين التي تستضيفها دولة قطر لغاية الثاني من شهر أكتوبر القادم، هدف الفوز الوحيد في المباراة جاء في الدقيقة 74 من الشوط الثاني بواسطة حمد سالم فريح بعد أن استغل خطأ دفاعيا من لاعبينا ليستثمر الكرة العرضية من جهة اليسار ويضعها في شباك حارس منتخبنا عبدالله الزعابي، الذي تألق في شوط المباراة الثاني عندما صد بعض الكرات الخطيرة ومنها تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة .

سيطرة كاملة

تسيدنا الشوط الأول وأضعنا الطريق الى الشباك الإماراتية ودخل مدرب منتخبنا الوطني أحمد سالم بيت سعيد بتشكيلة مكونة من عبدالله الزعابي لحراسة المرمى واللاعبين محمد الجابري وتركي الرزيقي ومبارك العامري ومحمد آل هاشم وعبدالله السعدي كابتن المنتخب ومعاذ الهنائي وسعد المعمري ونمار العامري وبشار الشامسي وعوض السعدي، وكاد بشار الشامسي أن يفتتح باب التسجيل في الدقيقة السابعة من بداية المباراة التي أدارها الحكم البحريني محمد راشد، وجرت أحداثها على استاد سحيم بن حمد في نادي قطر، وتعاطفت العارضة مع منتخب الإمارات الذي امتاز لاعبوه بالخبرة والبنية الجسمانية وهو أحد المنتخبات الخليجية الثلاثة المشاركة في البطولة والمتأهلة لكأس العالم للناشئين التي ستستضيفها دولة قطر في شهر نوفمبر القادم، حيث أطلق السعدي قذيفة لا تصد.

ورغم عدم خوض لاعبينا مباريات تحضيرية قبل البطولة، حيث اقتصر إعدادهم على مباراة تحضيرية قبل بدء البطولة أمام ناشئي نادي بوشر لكنهم ظهروا بصورة جيدة وإن لم يسعفهم الجانب البدني وتأثروا في شوط المباراة الثاني بالاجواء، حيث الرطوبة العالية، وقدم اللاعبون بشار الشامسي وسعد المعمري وعبدالله السعدي اداء جيدا رغم أن قائد المنتخب السعدي كان يحتفظ بالكرة وهو الذي يمتلك مهارة عالية، ورغم تسيدنا للشوط الأول من المباراة غير أن السيناريو اختلف في شوط المباراة الثاني، حيث استغل المنافس الفرص القليلة ليخطف النقاط الثلاثة من خلال تسجيل لاعبه حمد فريح هدف الفوز الثمين في الدقيقة 74 والذي أسعد من خلاله زملاءه ومدربه ماجد سالم لتستمر نتيجة المباراة رغم التبديلات التي أجراها مدرب منتخبنا الوطني أحمد سالم .

وبهذا الفوز تشارك منتخب الإمارات مع المنتخب المستضيف قطر الذي فاز في المباراة الأولى بهدف دون مقابل على منتخب اليمن رغم أنه أكمل المباراة منقوص العدد بعشرة لاعبين، وسيواجه المنتخب المستضيف منتخبنا الوطني غدا .

أضعنا الفرص وخسرنا

قال مدرب منتخبنا الوطني أحمد سالم بيت سعيد بعد المباراة بأن عدم استغلال لاعبينا للفرص التي سنحت لهم في شوط المباراة الأول كلفتهم الخسارة امام منتخب متمرس، في حين أن لاعبينا لم يخوضوا مباريات رسمية عدا ثلاثة لاعبين من قبل ولاعبي المنتخب المنافس مواليد 2008، وأضاف بأن المنتخب تنتظره مباراة صعبة أمام أصحاب الأرض الأربعاء القادم وسيسعى لتصحيح الأخطاء والظهور بصورة جيدة وأن البطولة فرصة للاستعداد للتصفيات الآسيوية وايضا تطرق إلى تأثر اللاعبين بالأجواء.

كانو تواجد في التدريبات

حضر نجم منتخبنا الوطني السابق أحمد مبارك كانو تدريبات المنتخب في ملاعب التدريب بجامعة قطر قبل أن يخوض أحمر الناشئين مباراته الأولى في البطولة والتي خسرها أمام منتخب الإمارات وحث اللاعبين على الاستفادة من البطولة من خلال الاحتكاك مع المنتخبات المتنافسة خصوصا مجموعة منتخبنا التي تضم منتخبين سيشاركان في بطولة كأس العالم للناشئين.

مباريات اليوم

يواجه منتخب السعودية للناشئين المرشح لإحراز البطولة المنتخب الكويتي في المباراة التي تقام على استاد حمد الكبير بتمام الساعة السابعة مساء اليوم، وتقام مباراة العراق والبحرين على استاد سحيم بن حمد بتمام الساعة التاسعة مساء، وكان المنتخب السعودي حقق فوزا كبيرا على البحرين 4-0 في حين تعادل منتخبا العراق والكويت في المباراة الأولى.