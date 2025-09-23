اتحاد اليد يحتفل بتكريم أبطال منتخبنا المتوجين بلقب البطولة الآسيوية الشاطئية العاشرة

تقديرا لتتويجهم باللقب الآسيوي

موسى البلوشي: سلطنة عمان تقدمت بطلب رسمي لاستضافة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية 2028م

تغطية ـ خالد الجلنداني:

تصوير ـ سعيد البحري

أكد موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد أن سلطنة عمان تقدمت بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية في عام 2028م، كواحد من الأهداف الاستراتيجية التي رسمها مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن النجاح الحالي هو مجرد خطوة على طريق المزيد من التألق ورفع اسم عمان عاليًا في المحافل الدولية.. جاء ذلك في احتفالية تكريم أبطال منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية المتوجين بلقب البطولة الآسيوية العاشرة التي استضافتها سلطنة عمان خلال الفترة من 6 إلى 15 مايو الماضي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في كرواتيا عام 2026م.

رعى حفل التكريم يوم أمس الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي النهضة ورئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية بفندق السيب نوفوتيل، بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية واعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الاتحادات الرياضية والاندية.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة عطاء استثنائية للاعبين والجهازين الفني والإداري، ويعبر عن حرص الاتحاد على مكافأة الجهود الكبيرة التي بذلت وتكللت بحصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ الكرة العمانية الشاطئية مما يعكس عمق التطور الذي تشهده هذه الرياضة في سلطنة عمان.

ثمرة عمل جماعي

واستُهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها موسى البلوشي رحب فيها براعي الحفل والحضور معبرًا عن فخر الاتحاد بهذا الإنجاز الرياضي الكبير. وأوضح البلوشي أن هذا الإنجاز ليس مجرد انتصار رياضي فحسب، بل هو ثمرة عمل جماعي متكامل يعكس روح التعاون والجهد والإصرار على التميز الذي تميز به أبناء هذا الوطن العزيز.

وأكد البلوشي أن هذا اللقب القاري هو تتويج لمسار ناجح امتدادا من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية التي استضافتها سلطنة عمان في شهر ابريل الماضي والتي توج من خلالها أيضا المنتخب بذهبية المسابقة ليحققوا اللقب الآسيوي على أرضها في مايو مما جعل من هذا العام عامًا استثنائيًّا يحمل لقبين إقليميين.

وتقدم البلوشي بأصدق عبارات الشكر والتقدير نيابة عن أسرة كرة اليد في السلطنة لأعضاء وأبطال المنتخب على «تفانيهم وتميزهم» وتحقيقهم للبطولتين، مشيدًا بما قدموه من أداء استحقوا عليه الإشادة والثناء.

ولم يفت رئيس الاتحاد توجيه الشكر للقيادة الفنية للمنتخب بقيادة المدرب الوطني حمود الحسني ورفاقه في الجهازين الفني والإداري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز تحقق بجهود وطنية خالصة، كما قدم شكره إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب وجميع الجهات الراعية والداعمة التي ساندت في استضافة البطولة الآسيوية ونجاحها، وكذلك اللجان العاملة التي أسهمت في إنجاز هذا الحدث الرياضي الكبير.

حافز كبير

بعد ذلك ألقى سعيد بن حمد الحسني قائد منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور وأشاد فيها بالتكريم الذي حظي به المنتخب من قبل مجلس الإدارة، مؤكدًا أن هذا التكريم سيكون حافزا كبيرا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات القادمة.

رحلة الإنجاز

شهد الحفل عرض فيلم وثائقي مرئي استعرض رحلة استضافة البطولة الآسيوية سلط الضوء على أبرز المحطات والتحديات التي واجهت الفريق واللجنة المنظمة، بالإضافة إلى لحظات الانتصار والتتويج باللقب مبرزًا الدور البطولي للاعبين الذين فرضوا نجوميتهم على الساحة الآسيوية.

يذكر أن البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية شهدت منافسة قوية ومشاركة واسعة من نخبة المنتخبات الآسيوية، حيث تنافس 9 منتخبات في فئة الرجال مثلت: سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، هونج كونج، جزر المالديف، إيران، الفلبين، الأردن، باكستان، والهند، بينما تنافست 4 منتخبات في فئة السيدات هي: فيتنام، الفلبين، هونج كونج، والهند.

هدية تذكارية

قدم موسى بن خميس البلوشي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الاسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية هدية تذكارية للشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي النهضة ورئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية راعي المناسبة تقديرًا لرعايته المناسبة وتكريمه للاعبي المنتخب.

حمود الحسني : نتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد على هذا التكريم الذي يدفعنا لمزيد من العطاء

قال المدرب الوطني حمود بن سالم الحسني مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية: في البداية

يسعدني أن أتقدم باسمي واسم كافة أفراد منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية بالشكر والتقدير إلى الاتحاد العُماني لكرة اليد على هذا التكريم ودعمه المتواصل الذي كان الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز الآسيوي التاريخي.

كما لا يسعنا إلا أن نوجه جزيل الامتنان إلى راعي حفل التكريم الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي على هذه اللفتة الكريمة والتي لمست مشاعر جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وهذا التكريم هو أكبر دليل على أن جهود اللاعبين قد رأت النور وتقديرها/ وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر للمحافظة على هذه المكانة وتمثيل عُمان بشكل مشرف في كل المحافل، مؤكدًا أن هذا التكريم ليس مجرد حفل، بل هو وقود معنوي يعزز روح التحدي والطموح لدينا ويدفعنا للمزيد من العطاء في المستقبل.

تكريم نجوم

بعد ذلك قام راعي المناسبة بتكريم الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية المكون من: سعيد بن علي الحوسني مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد الشاطئية وطالب بن افندي البلوشي اداري المنتخب والمدرب الوطني وحمود بن سالم الحسني مدرب منتخبنا ومساعده جابر بن يعقوب البلوشي وحسام عدلي اخصائي العلاج الطبيعي، بالاضافة الى 10 لاعبين هم: سعيد بن حمد الحسني وياسر بن سعيد الحارثي وعبد الحكيم بن عبدالله السيابي وبشار بن يعقوب الهنائي وحذيفة بن سويد السيابي وأسعد بن سعيد الحسني وعلي بن سالم الجامعي ومهند بن سعيد الزرافي ومهدي بن سالم السليماني وسعيد بن عيسى الحسني.

أحمد النعيمي: التكريم دافع معنوي كبير للاعبين وبمثابة رسالة تقدير وعرفان

قال الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي النهضة ورئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية راعي حفل التكريم: في البداية تشرفت بان اكون متواجدا في هذا الحفل الذي اعتبره استثنائيا لمنتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية الفائز بلقب البطولة الاسيوية العاشرة، وعبر عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه المنتخب للمرة الثانية في سجله، مما يضع اسم عُمان في مكانة مرموقة على الخريطة الرياضية الآسيوية.

ووجّه احمد النعيمي خالص عبارات الشكر والتقدير إلى جميع أبطال المنتخب من اللاعبين وكذلك الجهازين الفني والإداري مشيدًا بالجهود الدؤوبة والتعاون الذي أثمر عن هذا الإنجاز المشرف.

وأضاف النعيمي بان المنتخب استحق التتويج بكل جدارة واستحقاق وهو ثمرة عمل جماعي متقن، كما تمنى بان يحظى المنتخب بدعمٍ متواصل وقوي لتمثيل عُمان خير تمثيل في المحافل والمشاركات الخارجية القادمة معتبرًا ذلك واجبًا وطنيًا لمواصلة رحلة التميز ورفع العلم العُماني عاليًا. وأوضح النعيمي أن التكريم حتى وإن كان بسيطًا في شكله يبقى دافعًا معنويًا كبيرًا للاعبين المكرمين وهو بمثابة رسالة تقدير وعرفان بالجميل لهم على عطائهم، كما أنه يشكل حافزًا معنويًا يُعوّل عليه لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.