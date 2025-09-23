نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهري يسجل هدف اتحاد جدة الأول أمام الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل صالح الشهري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة هدف فريقه الأول أمام نظيره الوحدة في اللقاء الذي يجمعهم الآن بستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل صالح الشهري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة هدف فريقه الأول أمام نظيره الوحدة في الدقيقة 9 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة بينهم 1/0.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والوحدة

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.