نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هدرسفيلد تاون ومانشستر سيتي في كأس الكاراباو والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عُمر مرموش لخوض مباراة مساء اليوم الأربعاء، أمام نظيره هدرسفيلد تاون، في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويستقبل ملعب كيركليس، مباراة هدرسفيلد تاون والمان سيتي، ضمن فعاليات دور الـ32 من مسابقة كأس كاراباو لموسم 2025-26.

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو

من المقرر، أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في كأس كاراباو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2025-26 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD5.

